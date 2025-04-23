Главы МИД Великобритании, Франции, и Германии Дэвид Лэмми, Жан Ноэль-Барро и Анналена Бербок отложили планы по участию во встрече по украинскому урегулированию в Лондоне после того, как от переговоров отказался госсекретарь США Марко Рубио, сообщает Sky News.

Встреча состоится, но на менее высоком уровне. В ней примут участие высокопоставленные чиновники Великобритании, Франции, Германии, США и Украины. О том, что Рубио отменил участие в переговорах, стало известно 22 апреля. По данным ВВС, вместо госсекретаря и спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа, на переговоры поедет спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог.

Глава МИД Украины Андрей Сибига в Лондоне проведет двустороннюю встречу с британским министром иностранных дел Дэвидом Лэмми, сообщает Sky News.

Ранее The Wall Street Journal отмечала, что после того как президент Украины Владимир Зеленский отклонил ряд положений подготовленного Вашингтоном плана по урегулированию украинского конфликта, прогресс на планировавшихся переговорах в среду в Лондоне с участием США, Европы и Киева представляется маловероятным. В частности, Зеленский «отклонил предложение США признать контроль России над Крымом в рамках соглашения о прекращении огня, поставив под сомнение усилия президента США Дональда Трампа по прекращению войны», говорилось в публикации.