В Германии увеличилось количество выявленных случаев заражения коронавирусом

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Германии увеличилось за сутки на 29 518, скончались 259 человек, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
Днем ранее сообщалось о 24 884 новых случаях заболевания и 331 летальном исходе.
По данным института, с начала эпидемии в Германии коронавирусом заразились 3 217 710 человек, скончались 80 893 пациента. Сейчас в ФРГ говорят о третьей волне коронавируса.(РИА Новости)
| 2021-04-22T10:57:08+04:00 22 апреля 2021, 13:29|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2021 © Зеркало
FacebookTwitterRss