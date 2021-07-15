Семидневный средний показатель распространения коронавируса в Германии вновь повысился. По данным Института имени Роберта Коха (RKI), обнародованным утром в четверг, 15 июля, он составляет 8 случаев на 100 тысяч жителей. В среду, 14 июля, его значение равнялось 7,1 случая, а еще днем ранее — 6,5 случая. 6 июля, когда было зафиксировано минимальное количество зараженных в стране, данный показатель составлял 4,9 случая на 100 тысяч жителей.

Органы здравоохранения Германии сообщили RKI о 1642 новых случаях заражения коронавирусом в течение одного дня. Для сравнения: неделю назад этот показатель составлял 970 случаев.

В Германии все быстрее распространяется впервые обнаруженный в Индии дельта-вариант коронавируса, который является гораздо более заразным, чем первоначальный вариант коронавируса. По данным RKI, дельта-вариант выявлен в Германии уже в 74 процентах исследованных проб. (DW)