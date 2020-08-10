В Германии рассчитывают на допуск вакцины от коронавируса к применению в конце года

Разработанная в Германии вакцина от коронавируса может быть допущена к применению в конце 2020 года или начале следующего. С таким прогнозом выступил руководитель Института разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха Клаус Цихутек в опубликованном в воскресенье интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland. Данный институт отвечает в ФРГ за допуск и контроль соответствующих медицинских продуктов.

«Сейчас я исхожу из того, что в конце 2020 года — начале следующего года будут выданы разрешения при условии, что данные по испытаниям на 3-й фазе будут положительными», — сказал Цихутек. На 3-м этапе испытаний изучается, действительно ли вакцина эффективно защищает от инфекции.

Еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес в интервью газете Handelsblatt заявила, что Еврокомиссия также ожидает появления первой вакцины от коронавируса уже в конце текущего или начале следующего года. «Даже если делать прогнозы на данный момент пока рискованно, у нас есть хорошие основания полагать, что первая вакцина будет доступна в конце этого — начале следующего года», — считает еврокомиссар.