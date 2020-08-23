В Германии прошел экспериментальный COVID-концерт

Согласно сообщению, в субботу в Лейпциге в течение дня прошло три концерта Бенджко. В ходе них были смоделированы разные условия, например, на одном из концертов зрители соблюдали дистанцию, на другом – нет.

Более 1400 зрителей надевали специальные датчики, которые позволяли отслеживать их передвижения. Кроме того, им были предоставлены флуоресцентные дезинфицирующие средства, с помощью которых ученые смогли бы выяснить, к каким поверхностям испытуемые прикасались особенно часто. Исследовали также отслеживали распространение в воздухе частиц, которые могут переносить вирус.