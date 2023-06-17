Представители отделения Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в федеральной земле Баден-Вюртемберг выступили с требованием демонтировать с фасадов правительственных зданий имперских орлов, являющихся частью герба Третьего рейха. Об этом сообщает издание Bild.

Несмотря на то что времена нацистского режима в Германии давно прошли, печально известные символы все еще не исчезли из общественной сферы. В частности, на нескольких зданиях до сих пор сохранились соответствующие знаки и надписи. СДПГ требует их удаления.

«Символам национал-социалистов не место на общественных зданиях», — отметил сторонник инициативы депутат от СДПГ Мартин Ривуар.

Отмечается, что в федеральной земле Рейнланд-Пфальц имперские орлы сохранились на трех из 50 государственных учреждений, возведенных в период с 1930 по 1950 год. Журналисты издания подчеркивают, что орлы регулярно подвергаются атакам со стороны местных активистов.