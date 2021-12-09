В Бундестаге партии Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС) потребовали от нового правительства поспособствовать разрешению кризиса вокруг Украины, заявил посол Киева в Берлине Андрей Мельник. По его словам, блок ХДС/ХСС также пригрозил руководству России новыми санкциями.

«Крупнейшая оппозиционная фракция Бундестага — ХДС/ХСС — выступила с жестким заявлением, призвав новое правительство ФРГ с первого же дня посвятить себя разрешению кризиса в связи с концентрацией Россией войск вдоль границ Украины, и пригрозила [президенту России Владимиру] Путину сверхмощными новыми санкциями», — написал Мельник в Twitter.

Соответствующее заявление со стороны ХДС/ХСС поступило в рамках экстренных слушаний по украинскому вопросу в Бундестаге. Впервые за 16 лет блок из двух партий выступал на нем в качестве оппозиции к правительству, собранному из оппонентов христианских демократов в лице Социал-демократической партии Германии, «Зеленых» и Свободной демократической партии. При этом вплоть до 2018 года партию ХДС возглавляла Ангела Меркель, ушедшая в отставку с поста канцлера ФРГ 8 декабря. (gazeta.ru)