В Германии обвинили российских хакеров в нападении на «критическую инфраструктуру и банковский сектор». Об этом сообщает Bild со ссылкой на источники в секретной службе.

Отмечается, что за атаками стоят «государственные российские хакеры из группы Fancy Bear». Как сообщает издание, федеральная служба безопасности в сфере информационной техники (BSI) 30 июня подтвердила информацию о нападениях. При этом никаких доказательств не приводится.

В качестве причин для этих нападений источники издания называют «месть за санкционную политику в отношении России», а также попытки помешать санкциям против Беларуси и ее руководства.