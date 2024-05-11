Министерство обороны Германии разработало три варианта возвращения в стране воинского призыва. Об этом пишет газета Bild.

По данным издания, варианты были представлены главе оборонного ведомства ФРГ Борису Писториусу на прошлой неделе. Теперь они должны быть проработаны детально, а в июне министр намерен представить итоговую концепцию по воинскому призыву.

Как пишет Bild, первое предложение не предусматривает обязательной повинности и предполагает использование наилучшим образом всех возможностей для привлечения добровольцев в армию. В таком случае власти будут собирать данные по гражданам, достигшим 18 лет, чтобы направлять им информационные материалы с целью привлечь к службе на добровольной основе.

Второй вариант предусматривает избирательный подход, при котором мужчины призывного возраста в обязательном порядке будут заполнять опросники. Женщины при этом могут сделать это добровольно. Затем власти будут выбирать наиболее подходящих кандидатов для службы. Предполагается, что такой подход позволит привлечь в армию от 30 тыс. до 40 тыс. новобранцев. Для реализации такой модели потребуется изменить закон о гражданской обороне.

Третий вариант подразумевает возвращение к полноценной воинской повинности, которая затронет как мужчин, так и женщин. Кроме того, это потребует изменения конституции страны. Каждый гражданин ФРГ по достижении 18 лет будет обязан заполнять соответствующие формуляры. Как пишет Bild, в Минобороны Германии именно третий вариант считают «самым многообещающим» с точки зрения повышения обороноспособности страны.