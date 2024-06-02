Президент Израиля Ицхак Герцог поддержит премьер-министра Биньямина Нетаньяху и правительство в заключении сделки по возвращению заложников, представленной президентом США Джо Байденом 31 мая.

Об этом говорится в сообщении главы государства, опубликованном в соцсети X.

«Я хочу поблагодарить президента Байдена за его речь и его продолжающиеся усилия по освобождению всех заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа. В этом контексте я сообщил премьер-министру, что окажу ему и правительству полную поддержку в заключении сделки, которая приведет к освобождению заложников», — говорится в сообщении.