В Германии заражаемость коронавирусом обновляет максимальные значения уже 16-й день подряд. По данным на утро вторника, 23 ноября, этот показатель составил 399,8 случая на 100 тысяч населения (накануне — 386,5, а неделей ранее — 312,4), сообщил Институт имени Роберта Коха (RKI).

8 ноября заражаемость коронавирусом в ФРГ преодолела планку в 200 случаев на 100 тысяч населения, тем самым превысив максимум в 197,6 случая, зарегистрированный годом ранее. С тех пор этот показатель непрерывно растет.

По данным RKI, за истекшие сутки в Германии зарегистрированы 45 326 случаев нового инфицирования. В результате за все время пандемии в стране коронавирусом заразился уже 5 430 091 человек. Количество летальных исходов за последние 24 часа выросло на 309 — до 99 433 случаев. (DW)