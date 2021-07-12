В Гейчае задержан вооруженный мужчина.

Как сообщили в пресс-службе МВД, 10 июля около 23:00 в Гёйчайское районное управление полиции поступила информация о том, что житель села Лекчыплаг Н. Рустамов в состоянии алкогольного опьянения дважды открыл огонь по автомобилю Kia, принадлежащему Ф. Гасанову, жителю Кюрдамирского района. В результате пятеро пассажиров автомобиля были ранены.

Их отпустили после оказания первой помощи в больнице.

В результате операции Рустамов был задержан. У него изъяли охотничье ружье ТОЗ — орудие преступления.