В Газахе из-за коронавируса закрылись 6 школ, скончался один директор

В Газахе из-за коронавируса закрылись 6 средних школ.

Об этом сообщили в Департаменте образования города Газах.

Подтверждены случаи заражения COVID-19 в 6 школах района. Для предотвращения распространения коронавируса среди педагогов и учащихся, решено продлить дистанционные занятия на две недели.

От COVID-19 скончался директор средней школы села Асланбейли Газахского района Дильгам Мамедов (1956 г.р.). Назначения на его место пока нет.

Отметим, в прошлом году директор школы № 13 Гянджи Хуснай Мевлаева также умерла от коронавируса.(АПА)