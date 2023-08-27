Поклонники Гарри Поттера в Гамбурге побили мировой рекорд по числу людей в костюмах персонажа из книг Джоан Роулинг, собравшихся в одном месте. В субботу, 26 августа, на рыночной площади перед ратушей северогерманского города встретились 1748 мужчин, женщин и детей, одетых в черные мантии учеников Хогвартса.

На их лицах красовались очки в круглой оправе, в руках — волшебная палочка, а на лбах — нарисованный шрам в виде молнии. Как поясняет агентство dpa, подобной акцией поклонники юного волшебника с факультета Гриффиндор отметили 25-летнюю годовщину выхода в Германии первого тома серии книг о его приключениях.

Предыдущий рекорд по числу людей в костюмах Гарри Поттера, собравшихся в одном месте, был установлен в 2017 году в Австралии. Тогда отметились 997 учеников начальной школы West Byford Primary School. Их достижение было занесено в Книгу рекордов Гиннесса. (DW)