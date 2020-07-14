В Габале прошла церемония прощания с шехидом генералом Поладом Гашимовым

В ночь с 13 на 14 июля противник предпринял попытку перейти в наступление, используя артиллерийский огонь с целью захвата наших позиций на Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы. Тело погибшего в ходе ожесточенных боев генерал-майора азербайджанской армии Полада Гашимова 1975 года рождения было доставлено сегодня в Габалинский район, где он родился.

По данным местного бюро АПА, церемония прощания прошла в отцовском доме. На церемонии похорон собрались тысячи человек.

В церемонии приняли участие представители Министерства обороны, руководство исполнительной власти района, военнослужащие, офицеры запаса и общественность района.

Глава пресс-службы Министерства обороны полковник Вагиф Даргахлы, военные коллеги шехида рассказали о его славном боевом пути с 1992 года, героизме, поделились воспоминаниями. В выступлениях было отмечено, что боевой путь Полада Гашимова является примером для молодежи. Было подчеркнуто, что память о шехидах никогда не забывается и всегда чтится.

Выступивший от имени семьи брат генерала Ильхам Гашимов и сын Давид Гашимов поделились воспоминаниями о шехиде. 28 лет назад в период учебы в Нахчыванском военном лицее 18-летний курсант Полад Гашимов в разгар войны в Нагорном Карабахе, участвовал в боях на Агдамском и Муровдагском направлениях, в 2003 году был награжден орденом «Флаг Азербайджана», за отвагу в апрельских боях 2016 года — орденом «За службу Родине» 2-й степени, в 2019 году ему было присвоено звание генерал-майора.

Смерть Полада Гашимова — большая потеря не только для Габалинского района, а для всего азербайджанского народа.

Затем тело шехида генерала было отправлено в Баку под флагом Азербайджана с лозунгом “Шехиды бессмертны, Родина неделима”. Полад Гашимов завтра будет похоронен во Второй почетной Аллее в Баку.

Генерал растил одну ночь и двух сыновей.

Аллах рехмет элясин.