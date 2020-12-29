В ФРГ восемь человек ошибочно получили пятикратную дозу вакцины от COVID-19

Восемь сотрудников дома престарелых на севере Германии по ошибке получили пятикратную дозу вакцины против COVID-19, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech.

ЧП произошло в учреждении в городе Штральзунд. Пятикратную дозу вакцины получили один мужчина и семь женщин в возрасте от 66 до 82 лет. Как только стало известно об ошибке, их отправили по домам.

Как рассказал глава администрации района Передняя Померания Рюген Штефан Керт, позднее четверых из них с симптомами гриппа поместили в больницу для наблюдения.

Власти отметили, что в ходе испытаний вакцины испытуемые получали большие дозы. У добровольцев выявляли временные и легкие локальные реакции в месте введения препарата и симптомы, схожие с гриппом. Тяжелых последствий зарегистрировано не было. (iz.ru)