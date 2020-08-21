В ФРГ назвали угрозы США из-за «Северного потока — 2» верхом наглости

Угрозы американских сенаторов в отношении «Северного потока — 2» являются «верхом наглости», об этом заявил в интервью Sueddeutsche Zeitung бургомистр немецкого города Засниц Франк Крахт.
В начале августа американский сенатор Тед Круз и двое его коллег пригрозили санкциями в отношении немецкого порта Sassnitz GmbH, расположенного в городе Засниц на острове Рюген. В письме законодателей указывается, что в случае продолжения работ по прокладке газопровода порту может грозить «финансовое разрушение».
Крахт назвал «первой наглостью» американские санкции против компаний, чьи суда занимались укладкой труб газопровода. «Вторая наглость — это угроза санкций со стороны трех сенаторов в адрес компаний, каким-либо образом связанных с „Северным потоком», а также отдельных сотрудников этих компаний», — добавил бургомистр.