В ФРГ назвали угрозы США из-за «Северного потока — 2» верхом наглости

По его словам, Германия должна доказать всему миру, что ее нельзя запугать. При этом Крахт выразил надежду на скорейшую достройку трубопровода, отметив, что угрозы США в адрес Мукрана «вносят большую неразбериху в европейский бизнес».(РИА Новости)