На кладбище в Физулинском районе обнаружена мина-ловушка.

Об этом # сообщили в Агентстве по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA).

Было отмечено, что в ходе операций по разминированию, проводимых Агентством, регулярно попадаются мины-ловушки, мины-сюрпризы, создающие опасность для людей. На кладбище села Горган Физулинского района была обнаружена противотанковая мина ТМ-62М, на которую была установлена противопехотная мина ПМН-Э армянского производства, а также тротил (взрывчатое вещество) между двумя минами, предназначенный для увеличения взрывной силы.

Отметим, что противотанковая мина, содержащая 7 кг взрывчатого вещества, предназначена для выведения из строя техники. Обнаруженные противотанковые и противопехотные мины, а также мины-ловушки с высоким содержанием взрывчатки были размещены с целью массового уничтожения механических средств и людей.

«Установка подобных ловушек-мин, неоднократно обнаруживаемых на объектах гражданского назначения и прилегающих территориях в ходе проводимых Агентством разминирования, является проявлением террора против мирного населения, человечества. Из 180 инцидентов с минами в послевоенный период 128 были зарегистрированы в районах, расположенных за пределами бывшей линии соприкосновения. Из 303 человек, пострадавших в минных происшествиях, произошедших до 18 августа текущего года, 217 погибли или получили ранения в результате взрыва мины именно в этих районах. Принимая во внимание упомянутые факты, Агентство еще раз обращается к гражданам с призывом не посещать районы, где они не могут быть уверены в своей безопасности», — подчеркивается в сообщении.