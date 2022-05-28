28 мая около 18 часов в районную прокуратуру поступила информация о том, что на освобожденной территории Физулинского района Хаял Абдуллаев, 1999 года рождения, получил множественные осколочные ранения.

Как передает Report, об этом сообщает прокуратура Физулинского района.

Следствием установлено, что Хаял Абдуллаев, занимавшийся сельскохозяйственной деятельностью, получил ранения в результате подрыва на мине в селе Горазиллы района.

В настоящее время прокуратура Физулинского района проводит проверку по данному факту.