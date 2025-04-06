Сегодня на территории села Галайчылар Агдамского района местный житель подорвался на мине.

Об этом Report сообщили в Агентстве Азербайджана по разминированию (ANAMA).

По данным МВД, Генеральной прокуратуры и ANAMA, 6 апреля 2025 года житель села Галайчылар Агдамского района, освобожденного от оккупации, Мамедов Сабухи Эльман оглу (1983 г.р.) получил травму ноги в результате взрыва противопехотной мины. Пострадавший был доставлен в больницу.

По факту в районной прокуратуре ведется расследование.

«ANAMA, МВД Азербайджана и Генеральная прокуратура еще раз призывают граждан соблюдать правила безопасности, внимательно относиться к указателям о минной опасности и не заходить на незнакомые территории», – отмечается в сообщении.

Напомним, что ранее ANAMA сообщала о том, что сотрудник агентства подорвался на мине в Джебраильском районе.