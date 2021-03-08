В Финляндии десятки организаций подверглись атакам из-за уязвимости ПО Microsoft

В Финляндии зафиксировано несколько десятков атак на организации, использующие программное обеспечение (ПО) Exchange Server корпорации Microsoft. Об этом в понедельник сообщило финское агентство транспорта и коммуникаций (Traficom).

«У центра кибербезопасности есть данные о десятках случаев хакерских атак», — говорится в сообщении. Там указали, что если организация использовала уязвимое ПО Exchange Server, то в Traficom исходят из того, что она «с большой вероятностью подверглась атаке».

Traficom предупреждает также, что в сложившейся ситуации простого обновления программного обеспечения будет недостаточно. По оценкам агентства, пострадавших может быть больше — речь может идти о нескольких сотнях организаций.

Во вторник Microsoft представила обновление Exchange Server на фоне того, что ряд частных компаний в США, которые используют это ПО, могли подвергнуться атаке со стороны хакеров из группировки, которую в корпорации назвали Hafnium. Утверждалось, что она может быть связана с Китаем.