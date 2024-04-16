Сеть подводных коммуникаций, от которых зависит европейская безопасность, крайне уязвима. Об этом заявил вице-адмирал Объединенного командования ВМС НАТО Дидье Мальтер.

«Более 90% [коммуникаций] интернета находится под водой, все каналы связи между США, Канадой и Европой проходят под водой, поэтому существует множество уязвимостей», — приводит его слова британская газета The Guardian.

Мальтер добавил, что «это проблема безопасности почти 1 млрд гражданских лиц стран НАТО». Альянс должен быть защищен и стабильно использовать жизненно важную подводную инфраструктуру, подчеркнул он. Наряду с этим Мальтер посетовал, что обеспечение безопасности морской инфраструктуры в возможном гибридном конфликте с Россией является трудно выполнимой задачей для Североатлантического альянса, поскольку «очень сложно осуществлять постоянное наблюдение за каждым кабелем, это невозможно».

Ранее страны НАТО договорились о создании центра по обеспечению безопасности критически важной подводной инфраструктуры. В то же время президент РФ Владимир Путин в конце марта назвал бредом периодически звучащие на Западе утверждения о намерении Москвы воевать с НАТО. (ТАСС)