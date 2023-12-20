Власти Украины получили от Евросоюза грант на €150 млн, эти средства пойдут на восстановление поврежденной в ходе боевых действий инфраструктуры. Об этом сообщило Министерство финансов Украины.

«Сегодня, 20 декабря, Украина получила €150 млн финансовой помощи на безвозвратной основе от ЕС. Привлеченные средства являются частью соглашения между Украиной и ЕС о финансировании программы «Поддержка быстрого восстановления Украины», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Отмечается, что предоставленные Киеву средства направят на восстановление поврежденных в результате боевых действий критически важных объектов, в том числе транспортной и социальной инфраструктуры, коммунальных объектов и других.

«Второй транш в объеме €100 млн ожидается уже в первом квартале 2024 года», — добавили в украинском Минфине.