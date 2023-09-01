Военная хунта, захватившая власть в Нигере, запретила деятельность всех международных организаций в районах боевых действий, сообщает агентство AFP в пятницу, 1 сентября. Запрет введен из-за «текущей ситуации с безопасностью», говорится в сообщении министерства внутренних дел страны. Ограничения касаются деятельности национальных неправительственных организаций (НПО), международных организаций и агентств Организации Объединенных Наций (ООН). В каких именно регионах действует запрет, власти Нигера не уточнили.

После военного переворота в Нигере несколько государств приостановили помощь этой западноафриканской стране и официальное двустороннее сотрудничество, отмечает AFP. Организации ООН продолжают оказывать гуманитарную помощь в Нигере. (DW)