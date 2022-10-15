Польша, Литва, Эстония, Латвия и Ирландия считают, что Евросоюз должен ввести против Беларуси такие же санкции, как против России.

Как пишет Польское радио, эти страны направили в Еврокомиссию проект своих предложений по девятому пакету санкций против России и против Беларуси.

Речь идет о синхронизации санкций в отношении России и Беларуси, что уже некоторое время обсуждается в Брюсселе.

По словам дипломатов ЕС, есть две цели: во-первых, как можно сильнее ударить по беларуской экономике и заставить режим в Минске прекратить помогать Москве в войне против Украины, во-вторых, осуществить меры, чтобы россияне не пытались обойти санкции.

Вопрос заключается в том, будет ли единогласное согласие всех стран ЕС после того, как Россия атаковала гражданские цели в Украине с территории Беларуси.

Относительно России, новые санкции ЕС могут касаться запрета на импорт бриллиантов, использования антивирусного программного обеспечения Kaspersky в ЕС и запрета на продажу недвижимости россиянам. Это санкции, которые были изъяты из восьмого пакета во время дискуссий.

Кроме того, пять стран подтвердили свое предложение об отключении всех российских банков от глобальной системы финансовых расчетов SWIFT, введении санкций в отношении атомной энергетики и ограничении на другие услуги.