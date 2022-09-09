«В Европе не так уж комфортно и мирно, как предполагается, она движется совсем в другом направлении».

По сообщению «Hürriyyət», об этом заявил в беседе с журналистами Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, возвращаясь из поездки по балканским странам.

Он сказал, что у Турции нет опасений по поводу природного газа, и Россия не применяет никаких санкций против Турции.

Эрдоган отметил, что с российской стороной ведутся переговоры о цене газа, экспортируемого в Турцию. Он добавил, что если Турция начнет добывать собственный природный газ в 2023 году, то газ будет продаваться гражданам по более низкой цене.

Президент Турции отметил, что ранее в ходе его бесед с руководителями Германии и Франции они настаивали на прекращении эксплуатации угольных ТЭС и даже АЭС. Однако из-за газового кризиса в Европе эти страны начали восстанавливать работу этих станций, вопреки прежней политике «зеленой энергетики».