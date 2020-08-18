В Европе будут писать сценарии для Беларуси с учетом опасности российского вторжения — Денис Денисенко

Интервью # с генеральным директором Центра политического консалтинга (Украина) Денисом Денисенко:

— В Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным, победил действующий глава государства Александр Лукашенко, тогда как оппозиция называет победительницей выборов Светлану Тихановскую. Кто, на Ваш взгляд, победил на нынешних президентских выборах в РБ?

— Я лично считаю, что на нынешних президентских выборах в Беларуси действительно победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Но, с гораздо более скромным результатом, чем объявила ЦИК РБ. Белорусского политика, как мне кажется, подвела банальная «распальцовка». Лукашенко захотелось быть круче президентов России и Украины. Напомню, что Путин победил на президентских выборах в РФ с результатом 76,69% , а Владимир Зеленский одержал победу на президентских выборах в Украине с результатом 73,22%. Вот и было объявлено, что за Лукашенко в РБ, якобы, проголосовало свыше 80%. Это, конечно же, не так. Сейчас уже очевидно, что итоги выборов были сфальсифицированы, хотя Лукашенко мог спокойно победить, не подтасовывая результаты выборов. При этом, в имеющейся на данный момент ситуации уже не столь важно, кто в реальности победил на нынешних президентских выборах в Беларуси. Легитимность победы действующего президента РБ утрачена насилием, которое было применено к гражданам страны, не согласным с официальными итогами нынешних выборов и вышедшим на мирный протест. Есть же, увы, уже погибшие, жестоко избитые. И эти факты лишают нынешнюю власть легитимности.

— При этом, о периоде правления Лукашенко в Беларуси есть разные мнения. Кто-то считает, что он сумел сохранить страну и сделал для ее развития очень много, а кто-то говорит о том, что без него страна развивалась бы стремительнее и успешнее. Каково Ваше мнение на сей счет?

— Беларусь граничит с Польшей, у которой в начале 90-ых были гораздо худшие стартовые позиции. Люди старшего поколения прекрасно помнят времена, когда из Беларуси, России и Украины вывозили на продажу все, что только можно, завозя обратно ширпотреб. И мы все помним, что в те годы граждане Польши жили гораздо беднее, чем в трех упомянутых нами республиках бывшего СССР. Позже в Польше были проведены жесткие, непопулярные в народе экономические реформы, так называемая «шоковая терапия» Бельцеровича. В итоге, ныне мы видим Польшу, которая превращена в государство с быстро развивающейся экономикой и растущим уровнем жизни ее граждан. До пандемии коронавируса рост ВВП Польши был одним из крупнейших в Европе. Одним словом, мы видим доказательство того, что бывшее государство соцлагеря можно превратить в страну со стабильно развивающейся экономикой, с высоким уровнем демократии и свобод. Трудолюбивые и много путешествующие по миру белорусы также имеют возможность сравнивать польский опыт с тем, что имеется у них в стране. Они понимают, что и РБ могла бы достичь гораздо большего уровня развития.

— Каким Вам видится будущее Таможенного союза, ЕАЭС и ОДКБ в случае ухода Лукашенко?

— Даже если это и произойдет, то далеко не сразу. Сейчас этот вопрос не стоит на повестке дня. Очевидно, что автором любых сценариев развития ситуации в Беларуси является Россия. Слишком уж велика зависимость белорусской экономики от РФ, слишком уж обширно политическое влияние России на РБ. И, если в РБ и будут заходить крупные инвестиции, то прежде всего они будут российскими. Соответственно, все эти факторы нужно будет учитывать любому политику, оказавшемуся у руля белорусского государства. В целом же, нужно наблюдать за действиями Кремля. Там могут пойти на реализацию самых разных сценариев для Беларуси.

— Может ли Россия ввести в Беларусь войска, десантировать там «зеленых человечков» и аннексировать часть территории данного государства?

— Россия способна на все. Вопрос лишь в последствиях тех или иных ее действий. Очевидно, что военное вторжение РФ в Беларусь, десантирование «зеленых человечков» и попытка аннексии части территории РБ приведет к усилению давления на Россию со стороны США и ЕС, введению новых и жестких санкций, которые будут способны нанести колоссальный удар по российской экономике, которая и без того находится в кризисе. Кроме того, нужно учитывать и то, что пока белорусы считают россиян дружественным народом. А вторжение российских войск в страну, естественно, в корне изменит эту картину, в Беларуси появятся и быстро расцветут антироссийские настроения и Россия получит очередного «бывшего друга». Учитывая столь очевидные риски, на мой взгляд, кремлевские аналитики рассматривают и более тонкие сценарии действий в РБ. В их числе может быть анонс демократических перемен в РБ, проведение внеочередных парламентских выборов, по итогам которых парламентское большинство получат именно пророссийские силы.

— Евросоюз должен представить способ разрешения конфликта в Беларуси через перспективу сотрудничества, принятие санкций только сильнее привяжет Беларусь к России. Такую точку зрения высказал во вторник заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в интервью Польскому агентству печати. Вы с этим согласны?

— Никому в Европе не нужно превращение Беларуси в «остров нестабильности». Такая вероятность, увы, уже появилась. Я считаю, что если белорусы уже вышли на массовые акции протеста, то они доведут их до какого-то логического завершения. Ведь очевидно, что в противном случае, удержав власть, Лукашенко постепенно начнет сводить счеты со своими политическими оппонентами. В итоге, в РБ может установится жесткая военная диктатура, что также не отвечает интересам Польши, стран Прибалтики. Исходя из этого, а также учитывая опасность российского военного вторжения в РБ, в Европе и будут писать сценарии для этой страны.