В Еврокомиссии разъяснили правила перемещения по COVID-сертификатам

Вакцинация от коронавируса не будет являться необходимым условием для поездок жителей Евросоюза между странами ЕС, говорится в сообщении Еврокомиссии.

ЕК в среду предложила ввести в Евросоюзе цифровые сертификаты по COVID-19, которые будут подтверждать наличие у его владельца прививки, отрицательного теста или тот факт, что он выздоровел после вируса. Цель документа — облегчить перемещение жителей союза внутри ЕС.