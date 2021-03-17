В Еврокомиссии разъяснили правила перемещения по COVID-сертификатам

Вакцинация от коронавируса не будет являться необходимым условием для поездок жителей Евросоюза между странами ЕС, говорится в сообщении Еврокомиссии.
ЕК в среду предложила ввести в Евросоюзе цифровые сертификаты по COVID-19, которые будут подтверждать наличие у его владельца прививки, отрицательного теста или тот факт, что он выздоровел после вируса. Цель документа — облегчить перемещение жителей союза внутри ЕС.
«Прохождение вакцинации не будет является предварительным условием для поездки», — говорится в релизе ЕК.(РИА Новости)
| 2021-03-17T16:46:50+04:00 17 марта 2021, 17:13|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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