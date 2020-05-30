В Еврокомиссии призвали США пересмотреть решение по ВОЗ

Руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и вице-президент ЕК Жозеп Боррель призвали Соединенные Штаты пересмотреть решение о разрыве отношений с ВОЗ, передает РИА Новости.

Накануне американский президент Дональд Трамп объявил, что США прекращает взаимодействия с ВОЗ. Своё решение он объяснил тем, что организация отказалась проводить требуемые Вашингтоном преобразования, которые Трамп предложил её руководству 18 мая. Так, глава США потребовал, чтобы ВОЗ дистанцировалась от китайских властей. В ином случае он пригрозил отменой финансирования организации и пересмотром членства в ней Соединённых Штатов.

Руководители Еврокомиссии отметили, что в сложившейся на фоне пандемии ситуации помогут только глобальное сотрудничество и солидарность, чтобы Всемирная организация здравоохранения смогла и дальше выполнять свои обязанности. Подчеркивается, что ЕС продолжает поддерживать ВОЗ в борьбе с пандемией и уже предоставил дополнительное финансирование.

Комментируя решение американского лидера официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что оно наносит удар по международно-правовым основам взаимодействия в сфере здравоохранения.

Добавим, сейчас руководство ВОЗ оценивает ущерб, который будет нанесён её программам из-за действий Соединённых Штатов (aif.ru)