Представительство Евросоюза и посольства Канады, Франции, Германии, Британии и США в совместном заявлении выразили обеспокоенность принятием в Кыргызстане законопроекта «об иностранных представителях». Об этом говорится в их совместном заявлении.

В заявлении подчеркивается, что «некоммерческие и неправительственные организации являются не противниками, а незаменимыми партнерами в построении демократической, справедливой и процветающего Кыргызстана». Вышеуказанные диппредставительства призывают президента Жапарова «прислушаться к опасениям, высказываемым в стране и за ее пределами и пересмотреть этот закон с руководством парламента» (АКИpress).