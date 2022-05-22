Минуло 158 лет со дня начала депортации черкесского народа с исторических земель на Кавказе.

Начиная с 1556 года, царская Россия на протяжении 308 лет не оставляла попыток захвата кавказских земель.

Основные военные действия разворачивались в восточной и западной частях Черкесии, Дагестане и Чечне.

Продвигаясь на Кавказе, русские войска уничтожали всех неугодных. Тех, кто складывал оружие, вынуждали либо вступать в ряды царской армии, либо высылали из региона.

Россия применяла к народам Кавказа те же методы, что и к тюркским народам: уничтожались населенные пункты, выжигались посевные площади, тем самым провоцировались голод и миграция мирного населения.

Противостояние завершилось 21 мая 1864 года сражением в долине Кбаада близ Сочи. Эта дата и считается началом депортации черкесского народа.

Черкесские общины были изгнаны в различные уголки мира, главным образом на османские земли.

По неофициальным данным, в течение месяца было выдворено около 1,5 миллиона черкесов. Из-за голода, болезней и трудностей в пути в этот период погибло более 500 тысяч человек.

Изгнанных с родных земель жителей Кавказа сажали на корабли в портах Анапы, Новороссийска, Геленджика, Сочи, Адлера и выдворяли в Османское государство.

Большинство черкесов прибыло в Анатолию и разместилось в районах Орду, Самсун, Токат, Амасья, Синоп, Йозгат, Дюздже, Адапазары, Коджаэли.

Другая часть черкесов обосновалась на Ближнем Востоке, главным образом в Сирии и Палестине. Депортированные черкесы со временем ассимилировались с местным населением.

Черкесы, которые не могли попасть в Османское государство, селились в русских казачьих станицах на реках Средняя Лаба и Средняя Кубань.

Есть мнение, что Россия планировала «операцию по выдворению черкесов с их исторических земель» задолго до этих событий и поэтапно осуществила свои планы.

Депортация, в ходе которой погибли тысячи людей, не достигнув османских земель, считается одним из самых трагических и шокирующих событий в истории.

День депортации ежегодно отмечается черкесами всего мира, в том числе в Турции.

Представители черкесской общины в Турции ежегодно проводят мероприятия, приуроченные к этой черной странице в истории человечества. (Агентство Анадолу)