Число погибших в результате беспорядков, вспыхнувших в южноафриканском королевстве Эсватини, достигло 40 человек, говорится в поступившем РИА Новости заявлении продемократической организации «Сеть солидарности Свазиленда» (SSN; Свазиленд — бывшее название Эсватини).

В Эсватини ранее начались демонстрации против монархии и за процесс демократизации. Протесты переросли в беспорядки, участники которых, как сообщалось, в том числе поджигали магазины и учреждения, предположительно, принадлежащие королю Мсвати III. На фоне протестов власти королевства ввели комендантский час.