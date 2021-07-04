Число погибших в результате беспорядков, вспыхнувших в южноафриканском королевстве Эсватини, достигло 40 человек, говорится в поступившем РИА Новости заявлении продемократической организации «Сеть солидарности Свазиленда» (SSN; Свазиленд — бывшее название Эсватини).
В Эсватини ранее начались демонстрации против монархии и за процесс демократизации. Протесты переросли в беспорядки, участники которых, как сообщалось, в том числе поджигали магазины и учреждения, предположительно, принадлежащие королю Мсвати III. На фоне протестов власти королевства ввели комендантский час.
«Число людей, которые, как подтверждено, погибли в результате резни, учиненной по приказу короля Мсвати, составляет не менее 40», — отметили в SSN. В заявлении подчеркивается, что большинство погибших «были расстреляны просто за нарушение комендантского часа». По мнению организации. имели место «явные преступления против человечности».