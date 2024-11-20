Из-за обрушившегося на Филлипины шестого менее чем за месяц тайфуна «Ман-Йи» погибли девять человек.

Как передает #, об этом сообщает местная газета Inquirer со ссылкой на Национальный совет по снижению риска стихийных бедствий и управлению (NDRRMC).

Уточняется, что природное явление затронуло самый густонаселенный филиппинский остров Лусон.

«NDRRMC в среду подтвердил информацию о девяти погибших в результате недавнего тропического циклона», — пишет издание.

Отмечается, что число людей, которые так или иначе оказались затронуты тремя последними тайфунами — «Иньсин», «Тораджи» и «Ман-Ий» — превысило 3 млн человек, из которых более 440 тысяч были вынуждены покинуть свои дома.

Менее чем за месяц на Филиппины обрушилось шесть тайфунов. В конце октября в результате тропического шторма «Трами» и супертайфуна «Конг-рей» погибли по меньшей мере 145 человек. Число людей, которые так или иначе оказались затронуты стихией, превышало 7 млн по всей стране. В ноябре еще три тайфуна — «Иньсин», «Тораджи» и «Усаги» — обрушились на Филиппины, что привело к эвакуации нескольких тысяч человек.