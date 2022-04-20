Полиция Эстонии запретила с 26 апреля по 10 мая публичные собрания с использованием георгиевских ленточек, флагов РФ и СССР в связи с годовщиной апрельских беспорядков и празднованием 9 мая, сообщила в среду пресс-служба полиции.

«Публичные собрания с использованием «враждебных символов» запрещены с 26 апреля по 10 мая. Почтение памяти погибших во Второй мировой войне не запрещено, но оно не должно использоваться для разжигания насилия и ненависти между людьми», — говорится в сообщении полиции.

В ведомстве пояснили, что запретили публичные собрания с использованием военной символики, чтобы «избежать провокаций» на 9 мая. Например, запрещены флаги Советского Союза и Российской Федерации, георгиевские ленты и военная форма.