В Евросоюзе с 1 июля заработала система цифровых сертификатов о COVID-статусе, с помощью которых можно удостоверить факт получения прививки, отрицательный тест на коронавирус или то, что их обладатель недавно переболел.

Как передает Gazeta.ru, об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

Сертификат позволяет путешествовать без дополнительных проверок в страны, которые признают его действие. Документ может быть доступен в качестве QR-кода, копии на бумаге или в электронном виде на смартфоне. Он признан на территории всех стран ЕС, Швейцарии, Исландии, Норвегии и в Лихтенштейне.

Получить сертификат могут как граждане Евросоюза, так и представители других государств, которые не входят в союз и не вводили на национальном уровне этот документ. При этом те, кто получают его после вакцинации, должны быть привиты вакцинами, признанными в ЕС. Среди них: BioNtech/Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson и Moderna. Российские вакцины, в том числе «Спутник V», в список не входят.

Однако неодобренные на уровне Евросоюза вакцины тоже можно внести в сертификат. За странами, куда направляются владельцы COVID-паспортов, остается право самим решать, впускать прибывающих туристов или нет.