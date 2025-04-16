Военное сотрудничество между Северной Кореей и Россией, по оценке южнокорейского Института оборонных исследований (KIDA), принесло Пхеньяну более 20 миллиардов долларов.

Основной доход — около 19,2 миллиарда — обеспечили поставки боеприпасов и снаряжения. Ещё 630 миллионов долларов составили доходы от передачи технологий, а 280 миллионов — от отправки северокорейских военнослужащих в Россию.

По данным KIDA, всего КНДР поставила в Россию около 21 тысячи морских контейнеров с оружием и боеприпасами. Ранее совместное исследование Open Source Centre и Reuters показало, что только с августа 2023 года по март 2025 года четыре российских судна совершили 64 рейса и, предположительно, доставили от 4,2 до 5,8 миллиона единиц боеприпасов.

По подсчётам южнокорейских военных, Северная Корея направила в Россию около 11 тысяч солдат, из которых около четырёх тысяч погибли. Они в основном участвовали в боевых действиях в Курской области. Ранее аналогичную цифру называл президент Украины Владимир Зеленский.

KIDA отмечает, что Северная Корея, скорее всего, предпочитает получать от России не деньги, а помощь в виде технологий и высокоточного оружия, которое помогает Пхеньяну развивать свои военные возможности.

Аналитики предупреждают, что военное партнёрство между Москвой и Пхеньяном может иметь долгосрочные последствия. В докладе KIDA говорится: «Военное сотрудничество между Россией и Северной Кореей увеличивает вероятность того, что Москва вмешается в ситуацию на Корейском полуострове в случае кризиса».

Эксперты Open Source Centre считают, что северокорейские поставки позволяют России сохранять наступательный темп и снижает эффективность западной военной помощи Украине. Если не остановить этот поток, он может изменить ситуацию на поле боя в пользу Москвы и угрожать безопасности как в Европе, так и в Восточной Азии». (israelinfo.co.il)