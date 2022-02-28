Главы МИД стран Евросоюза договорились договорились закрыть российским самолетам небо Евросоюза, согласовали новые санкции против России и новый черный список, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Его цитирует РИА «Новости».

Дипломаты 27 стран-членов Евросоюза также согласовали предоставление летального оружия Украине на сумму €450 млн ($507 млн) из фондов Евросоюза.

«Снято еще одно табу. Табу на то, что Европейский союз не поставляет оружие на войне… Мы решили использовать наши возможности для снабжения украинской армии летальным оружием на сумму €450 млн , а также [выделить] еще €50 млн на нелетальное оружие, а также топливо и средства защиты», — заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС.