В ЕС полагают, что инаугурация Лукашенко не имеет достаточной легитимности

Евросоюз считает инаугурацию и новый президентский срок Александра Лукашенко не имеющими достаточной демократической легитимности и пересматривает отношения с Беларусью. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

«ЕС не признал результаты сфальсифицированных (по мнению Брюсселя ) выборов 9 августа. На этой основе так называемая инаугурация 23 сентября и новый мандат, принятый Александром Лукашенко, не имеют достаточной демократической легитимности, — отмечается в тексте. — ЕС ведет переоценку отношений с Беларусью».(ТАСС)