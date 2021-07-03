Представитель внешнеполитической службы Евросоюза заявил, что ЕС приветствует мораторий Соединённых Штатов на смертную казнь.

Он подчеркнул, что Европейский союз продолжает бороться за полную отмену высшей меры наказания во всём мире.

Ранее генпрокурор США Меррик Гарланд объявил мораторий на приведение в исполнение высшей меры наказания на федеральном уровне. Отмечалось, что мораторий продлится на время проверки соответствующих процедур Минюста.

Напомним, летом 2020 года администрация бывшего американского лидера Дональда Трампа возобновила применение смертной казни осужденным на федеральном уровне.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия призывает американские власти отказаться от данного решения.

В декабре несколько десятков конгрессменов призвали избранного президента США Джо Байдена сделать отмену высшей меры наказания приоритетом (aif. ru)