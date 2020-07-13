В ЕС обсудят вопрос признания Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы

Министры иностранных дел стран ЕС на заседании в понедельник обсудят вопрос признания Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Об этом сообщил глава МИД Словакии Игор Корчок по прибытии на первое с начала карантина очное заседание Совета ЕС на уровне глав внешнеполитических ведомств.

«От имени правительства Словакии я проинформирую Совет ЕС, что мы (власти Словакии — здесь и далее прим. ТАСС) приняли решение (1 июля 2020 года) признать Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Мы хотим способствовать движению к единству ЕС в вопросе признания Гуайдо временным президентом», — заявил он.