Правительство Армении обсуждает разные варианты и форматы для организации встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Об этом в понедельник заявил корреспонденту ТАСС пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян, комментируя публикации в местных СМИ о возможной встрече лидеров двух стран 26 ноября в Сочи при посредничестве президента России Владимира Путина.

«Как мы ранее заявляли, предложения о различных встречах разного формата обсуждаются. Когда будет достигнута договоренность о сроках и форматах, мы сообщим заранее в разумные сроки», — отметил он.

Ранее МИД Армении сообщил, что Пашинян готов провести встречу с Алиевым в рамках саммита «Восточное партнерство» 15 декабря в Брюсселе.