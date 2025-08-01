Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Среди тем переговоров – возможные форматы переговоров с Владимиром Путиным. Об этом глава государства сообщил в Телеграм в субботу, 1 августа.

«Кир выразил соболезнования в связи с гибелью наших людей в результате российского обстрела Киева. Это был абсолютно подлый, жестокий удар ракетами и дронами, который забрал жизни 31 человека, среди которых пятеро – дети. Мы говорили сегодня именно о том, как остановить убийства, дать больше защиты нашим людям и заставить Россию закончить эту войну», – написал Зеленский.

Также лидеры обсудили необходимость увеличения производства дронов, особенно перехватчиков.

«Есть конкретная финансовая потребность, и мы договорились найти решение», – отметил президент.

Зеленский и Стармер также говорили о санкциях против России, потому что она «их действительно боится».

«Санкции точно работают, и их будет только больше. Работаем со всеми над скоординированными ограничительными мерами», – добавил глава государства.

Кроме того, Зеленский и Стармер обсудили взаимодействие с американскими партнерами, в частности координацию шагов с президентом США Дональдом Трампом, и возможные форматы мирных переговоров на уровне лидеров.

«Готовимся и к активной дипломатической работе с нашими партнерами в Европе и США. Согласовали позиции перед будущими международными мероприятиями», – резюмировал президент.