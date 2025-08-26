Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возможными площадками для переговоров с Россией могут стать Турция, а также страны Персидского залива или Европы.

Зеленский сказал, что на этой неделе украинские чиновники будут контактировать с государствами, которые могут принять такие переговоры, передает bbc.com.

«На неделе будут контакты с Турцией, будут контакты со странами [Персидского] залива, со странами Европы, которые могут быть площадками для разговоров с россиянами, — сказал Зеленский. — С нашей стороны все будет максимально готово, чтобы войну закончить. Важно, чтобы партнеры это подтвердили».

Во вторник глава Офиса Зеленского Андрей Ермак сообщил, что находится с визитом в Катаре, где обсуждает «совместные интересы в области безопасности и обороны, а также пути дальнейшего развития партнерства».

После недавней встречи Зеленского с Дональдом Трампом в Вашингтоне глава Белого дома объявил, что следующим этапом мирного урегулирования войны должна стать личная встреча президента Украины и Владимира Путина. После нее, по словам Трампа, может пройти трехсторонний саммит с его участием, где стороны подпишут мирное соглашение.

В качестве возможных площадок для мирных переговоров называлась Турция, Швейцария и Венгрия. По данным прессы, во время телефонного разговора с Трампом Путин также предложил Зеленскому приехать в Москву, но украинский президент от этого отказался.

Представители российских властей, в том числе глава МИД Сергей Лавров, давали понять, что до встречи Зеленского с Путиным еще далеко, и для ее проведения стороны должны согласовать параметры прекращения войны. Из заявлений Москвы также не следовало, что она готова к каким-либо уступкам или к отказу от максималистских требований, которые для Украины остаются неприемлемыми.

«Россия дает исключительно сигналы о том, что собирается уклоняться от реальных переговоров. И это можно изменить только сильными санкциями, сильными тарифами, настоящим давлением», — сказал по этому поводу Зеленский в своем обращении.