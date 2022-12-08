Есть два варианта мирного договора с Азербайджаном, сказал секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

По его словам, один вариант предложила Москва, второй — Азербайджан. Что касается западного варианта, то, по словам Григоряна, ни из Брюсселя, ни из Вашингтона, ни из какой-либо другой столицы он не поступал.

«Запад пытался создать атмосферу для переговоров, то же делает Москва. Армения и Азербайджан же должны сделать все, чтобы достичь мира», — приводят армянские СМИ слова Григоряна.

Он также заверил, что Армен