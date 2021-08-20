На место выехали представители руководства полиции и оперативные группы. «В результате переговоров вооруженный мужчина покинул здание букмекерской компании и был доставлен в полицейское отделение. Установлена его личность. Это 34-летний житель дома на улице Бабаджаняна», — заявили в полиции.