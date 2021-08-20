Вооруженный гранатами мужчина ворвался в пятницу в букмекерскую контору на окраине Еревана, после переговоров он сдался правоохранителям, сообщили в пресс-службе полиции.
«Двадцатого августа в 9.10 в отделение полиции ереванского района Малатиа поступило сообщение, что вооруженный гранатами мужчина проник в одну из букмекерских контор на улице Бабаджаняна», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.
На место выехали представители руководства полиции и оперативные группы. «В результате переговоров вооруженный мужчина покинул здание букмекерской компании и был доставлен в полицейское отделение. Установлена его личность. Это 34-летний житель дома на улице Бабаджаняна», — заявили в полиции.