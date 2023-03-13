Прошло несколько дней с того момента как президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на церемонии открытия X Глобального Бакинского форума перед многочисленной зарубежной аудиторией еще раз заявил о том, что Баку хочет мира с Арменией.

«Мы хотим мира. Мы не хотим еще одной войны. И мы думаем, что мир достижим. То, что было согласовано между Азербайджаном и Арменией в октябре прошлого года, в частности, в отношении уважения к суверенитету и территориальной целостности друг друга, фактически демонстрирует, что нет никаких препятствий для достижения мира», — подчеркнул азербайджанский лидер.

Однако власти Армении под разными предлогами продолжают игнорировать многочисленные призывы к миру со стороны Азербайджана. При этом армянские чиновники цинично и лицемерно заявляют о том, что признают территориальную целостность Азербайджана, которую на протяжении свыше 30 лет представляемое ими государство нарушало, игнорируя соответствующие резолюции СБ ООН. В Ереване вспомнили о принципах международного права только тогда, когда азербайджанская армия в ходе 44-дневной войны освободила оккупированные Арменией земли. Оказывается, Азербайджан стал «агрессором» и «нарушил» территориальную целостность Армении.

По крайней мере, по словам спикера парламента Армении Алена Симоняна, ситуация выглядит подобным образом. Так, выступая на Ассамблее межпарламентского союза (IPU) в Бахрейне Симонян жалобно захныкал о том, что с 12 мая 2021 года Азербайджан «нарушил территориальную целостность Республики Армения и незаконно оккупировал около 150 квадратных километров».

Изображая из своей страны «жертву агрессии» Симонян нагло заявил о том, что Армения желает сформировать мирные отношения со всеми странами и не стремится к расширению своей территории. Спикер армянского парламента предпочитает не вспоминать о том, что территориальные претензии Армении к Азербайджану закреплены на конституциональном уровне. Речь идет о Декларации о независимости, принятой 23 августа 1990 года армянским парламентом, в тексте которого отмечается, что Карабах был «воссоединен» с Арменией. Это положение закреплено и в Конституции Армении 1995 года. Тем самым на законодательном уровне Армения задекларировала аннексию Карабахского региона Азербайджана. Вдобавок 8 июля 1992 года Верховный совет Армении принял постановление о неприемлемости каких-либо международных или внутренних документов, в которых Нагорно-Карабахская область указывалась бы в составе Азербайджана.

Как можно после этих фактов утверждать перед зарубежной аудиторией о том, что Армения не имеет никаких территориальных притязаний ни к одному из своих соседей?!

До сих пор под контролем Армении находятся 7 населенных пунктов Газахского района Азербайджана и село Кярки в Нахчыванской Автономной Республике. Последний населенный пункт был оккупирован в январе 1990 года в нарушение пунктов Карсского договора 1921 года.

Симоняну не стоит забывать и о том, что в августе 2019 года нынешний армянский премьер-министр Никол Пашинян, находясь в оккупированном азербайджанском городе Ханкенди, заявлял, что «Карабах – это Армения». На фоне слов Симоняна о том, что Ереван желает сформировать мирные отношения со всеми странами, подобные факты в полной мере обнажают степень лицемерия властей Армении.

Со слов спикера армянского парламента, краеугольным камнем международной политики Армении является поддержание мирных отношений со всеми странами, но практика показывает, что это всего лишь пустые заявления. Иначе власти Армении уже выполнили бы все взятые на себя обязательства, исходящие из Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, а не продолжали их саботировать. Армения хочет не мира, а войны, чтобы после поднять вселенский вой об «агрессии» Азербайджана. Но как показывает опыт, до Армении никому нет никакого дела, разве что неугомонный Эммануэль Макрон захочет покривляться перед зеркалом.

Даже ляп германского канцлера Олафа Шольца о том, что решение армяно-азербайджанского конфликта должно быть найдено на основании не только территориальной целостности, но и с учетом «права на самоопределение народа Карабаха» был удален с его официальной страницы. Но, по всей видимости, и это не образумило власти Армении, которые своими заявлениями снова толкают страну к катастрофе.