В электрокарах Тesla появится функция, позволяющая обращаться к пешеходам

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что в электрокарах от компании Tesla вскоре появится функция, позволяющая обращаться к пешеходам через динамики. Об этом бизнесмен сообщил в Twitter.

Маск опубликовал видеозапись, на которой запечатлен медленно проезжающий по дороге автомобиль Tesla. От него доносится, по всей видимости, обработанный с помощью компьютера голос. Он произносит: «Не стой просто так, запрыгивай». «Вы долго учились делать такое выражение лица?» — слышится далее.

Как пояснил Маск, машины от Tesla «скоро смогут говорить с людьми, если вы хотите». Предприниматель сообщил, что функция позволит обращаться к пешеходам, однако не привел подробной информации относительно того, как именно она будет работать и для каких целей изначально задумана.

Как отмечает интернет-ресурс Engadget, специализирующийся на публикациях о технических новинках, указанная функция может позволить водителю обратиться к кому-то из окружающих без необходимости открывать окно. Это, к примеру, может быть полезно, чтобы предупредить невнимательного пешехода о приближении машины.