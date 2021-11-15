В месте Абу Гораб неподалеку от древнего храмового комплекса Абусир, команда археологов обнаружила то, что, возможно, было древнем храмом бога Солнца Ра. Как сообщает The Telegraph, эти храмы были построены во время Пятой династии в XXV веке до нашей эры.

Предполагается, что шесть храмов Ра окружали комплекс пирамид в Абусире, построенный спустя столетие после пирамид в Гизе. Тем не менее, на данный момент обнаружено всего лишь два таких храма. В то время, как предназначением пирамид было обеспечение вечного покоя фараонам, храмы Ра были нужны для закрепления божественного статуса правителей Египта в этом мире.

«Каждый царь хотел построить пирамиду для своего воскрешения, но этого было недостаточно для фараонов из Пятой династии. Они хотели чего-то большего. Цари строили храмы Солнца, чтобы превратиться в бога. В Бога Солнца», — сообщил научный руководитель раскопок доктор Массимилиано Нуццоло.

Египтолог уточнил, что в каждом таком храме был большой обелиск, посвященный богу Ра, а также большой двор, предназначенный для ритуальных целей.

Храм, который является третьим из полудюжины был обнаружен рядом с одним из уже известных храмов, построенных по заказу фараона Ниусерра.

Он добавил, что в ходе раскопок у исследователей были сомнения о предназначении постройки до тех пор, пока не обнаружили сосуды для пива, которые использовались в древнеегипетских религиозных церемониях.

Остается невыясненным точно, кто именно заказал постройку, однако наиболее вероятно, что это был кто-то из Пятой династии.