В Египте нашли затерянный «золотой город»

Группой археологов во главе с бывшим генеральным секретарем Верховного совета древностей Египта Захи Хавассом был обнаружен затерянный «золотой город», основанный более трех с половиной тысяч лет назад. Об этом сообщает El Balad.

По данным ученых-египтологов, данный город назывался «Вознесение Атона» и был основан фараоном Аменхотепом III, который жил в XIV веке до нашей эры. Это было крупнейшее промышленное и административное поселение Египта, находившееся на западном берегу Нила в Луксоре.

«Улицы города разделены домами, высота стен некоторых из них достигает 3 метра, нам удалось обнаружить, что город простирается на запад вплоть до знаменитого (некрополя) Дейр-эль-Медина», — написал Хавасс на своей официальной странице в Facebook, сообщает Газета.Ру.

Отмечается, что раскопки были начаты в сентябре 2020 года. Главной задачей, которая стояла перед археологами, было найти погребальный храм Тутанхамона.

«Уже через несколько недель из-под песка начали проявляться строения из сырцового кирпича, и мы были поражены, когда поняли, какой огромный город открывается нашему взору», — добавил он.

Кроме того, по словам бывшего генсека Верховного совета древностей Египта, город очень хорошо сохранился, создается даже такое впечатление, что «будто жители просто ушли, оставив все на своих местах».