Ученые из Европейского института подводной археологии (IEASM) обнаружили в Египте затонувший храм бога Амона и святилище Афродиты, полные связанных с этими божествами сокровищ. Об этом сообщает Live Science.

Исследователи IEASM обнаружили храм Амона при изучении канала вблизи средиземноморского побережья Египта. Здание, первоначально построенное для бога Амона, обрушилось во время землетрясения в середине II века до нашей эры. Оно было частью древнего портового города Тонис-Гераклион в заливе Абукир. Этот храм, вероятно, имел огромное значение: фараоны приходили сюда, чтобы получить от верховного бога древнеегипетского пантеона подтверждение своей власти. Дайверы нашли здесь серебряные ритуальные инструменты, золотые украшения и алебастровые сосуды для хранения духов или мазей.

К востоку от храма археологи обнаружили греческое святилище, посвященное Афродите, богине любви. Здесь также находились многочисленные артефакты, в том числе импортные бронзовые и керамические предметы, а также греческое оружие. Это показывает, что грекам было разрешено торговать и селиться в городе во времена фараонов династии Саитов (между 688 г. до н.э. и 525 г. до н.э.), отметили ученые.